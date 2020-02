Traumtor gegen Bremen und mit 17 bei den BVB-Profis: Das ist Dortmunds Mega-Talent Giovanni Reyna

Bei der 2:3-Niederlage von Borussia Dortmund im DFB-Pokal-Achtelfinale bei Werder Bremen gab es nur wenige positive Erscheinungen im Trikot des BVB. Eine war einmal mehr Sturm-Juwel Erling Haaland, der in seinem vierten Pflichtspiel-Einsatz für die Schwarz-Gelben seinen achten Treffer erzielte, die andere Mega-Talent Giovanni Reyna . Der erst 17 Jahre alte US-Amerikaner, den alle nur "Gio" rufen, traf für den BVB mit einem herrlichen Schlenzer zum 2:3-Endstand - seine Torpremiere bei den Profis. Für zusätzlichen Gesprächsstoff sorgte seine Rangelei mit Niklas Moisander , bei der einige im Dortmunder Lager einen Platzverweis für den Werder-Kapitän forderten.

Lewis Holtby denkt an seine Zeit beim HSV zurück: "Körperlich und seelisch viel Kraft gekostet"

Dabei rückte Reyna erst in der Winterpause endgültig aus der Dortmunder U19 in den Kader von Dortmunds Cheftrainer Lucien Favre auf, nachdem der Teenager bereits in der Hinrunde phasenweise mit den Profis trainiert und einen positiven Eindruck hinterlassen hatte. Das gelang ihm auch im Winter-Trainingslager im spanischen Marbella. Vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln (5:1) hatte Favre seinen Youngster, der im offensiven Mittelfeld flexibel einsetzbar ist, gelobt: "Man sieht im Training, das er etwas hat. Wer das nicht sieht, ist blind."