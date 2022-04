Verletzung in Minute eins: BVB-Talent Reyna unter Tränen ausgewechselt - auch Dahoud muss früh raus

Ist das bitter für Giovanni Reyna! Im Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart schenkte BVB-Coach Marco Rose dem Youngster das Vertrauen und beorderte ihn in die Startelf. Doch direkt in der ersten Minute folgte der Schock: Der US-Amerikaner machte einen langen Schritt, hielt sich sofort den Oberschenkel und zeigte an, dass es nicht mehr weitergeht.

