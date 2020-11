Offiziell! Giovanni Reyna verlängert Vertrag und erklärt: Darum bleibe ich beim BVB

Borussia Dortmund hat den Vertrag mit Top-Talent Giovanni Reyna bis 2025 verlängert. Dies bestätigte der deutsche Vizemeister am Freitagmittag. Reyna war in allen bisherigen Pflichtspielen der laufenden Saison zum Einsatz gekommen, stand dabei in neun von zwölf Partien in der Startelf. Mit zwei Toren, fünf Vorlagen und meist überzeugenden Auftritten mauserte sich der 18-Jährige zu einer unverzichtbaren Größe in der Mannschaft von Trainer Lucien Favre. Anzeige

"Der BVB ist ein großer Klub, der um Titel mitspielen kann und in allen wichtigen Wettbewerben vertreten ist. Vor allem junge Spieler haben die Chance, sich hier weiterzuentwickeln", erklärte Reyna seinen Verbleib bei der Borussia: "Ich habe in Dortmund schon viel gelernt und will auch in der Zukunft noch viel lernen. Ich freue mich darauf, langfristig beim BVB zu sein." Sportdirektor Michael Zorc sagte: "Gio hat in den vergangenen Monaten eine fast unglaubliche Entwicklung genommen. Er wird definitiv ein wichtiger Bestandteil der sportlichen Zukunft von Borussia Dortmund sein. Ich freue mich persönlich sehr, dass er sich aus voller Überzeugung dazu entschieden hat, so langfristig beim BVB zu verlängern."

Schon im Oktober hatte Zorc in der Bild angekündigt, dass sich der BVB mit der Reyna-Seite in Gesprächen befindet. "Ja, es stimmt. Wir sind bemüht, mit Gio eine langfristige Lösung zu finden", wurde der 58-Jährige zitiert. Via Kicker gab es von Lizenzspieler-Chef Sebastian Kehl Lob: "Er ist ein richtiger Bestandteil der Mannschaft geworden. Gio hat oft gezeigt, welchen Mehrwert er der Mannschaft bringt. Er ist clever, gewandt und torgefährlich. Und er hat ein Näschen im 16er."