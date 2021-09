BVB-Aufstellung in Gladbach fix: Moukoko ersetzt verletzten Haaland - auch Reus fehlt

Der BVB-Coach muss gegen die "Fohlen" auf Superstar Erling Haaland (muskuläre Probleme) und Kapitän Marco Reus (Kapselreizung im Knie) verzichten. Neben Zugang Donyell Malen soll es in der Offensive nun vor allem Top-Talent Youssoufa Moukoko richten. Ob Haaland und Reus am Dienstag (21 Uhr, Prime Video) in der Champions League gegen Sporting Lissabon wieder dabei sind, ist offen

Die Gladbacher stehen gegen Dortmund unter Druck. Der Saisonstart unter Roses Nachfolger Adi Hütter, den die Borussia vom Niederrhein gegen eine Ablösesumme von 7,5 Millionen Euro vom Bundesliga-Konkurrenten Eintracht Frankfurt losgeeist hatte, verlief mäßig. Von den ersten fünf Begegnungen in der Liga gewann Mönchengladbach nur eine (3:1 gegen Arminia Bielefeld). Wollen die Gladbacher nicht nachhaltig in den Tabellenkeller rutschen, müssen Punkte her - am besten schon am Samstag gegen die Schwarzgelben.