Neben Bayern und Real Madrid: BVB offenbar auch an Gladbach-Star Florian Neuhaus interessiert

Neuhaus war im Sommer 2017 ablösefrei von 1860 München nach Gladbach gewechselt. Nach einer Leihstation bei Fortuna Düsseldorf etablierte sich der Mittelfeldspieler bei der Borussia und entwickelte sich besonders in den vergangenen Monaten noch einmal rasant. Aus der Startformation der Rheinländer ist er inzwischen nicht mehr wegzudenken, im Oktober debütierte er zudem in der deutschen Nationalmannschaft. Beim 3:3 gegen die Türkei gelang ihm sofort sein erstes Länderspiel-Tor.

Neben den Münchnern werden auch Real Madrid und Top-Klubs aus der englischen Premier League , darunter Tottenham Hotspur, ein Interesse an dem Gladbacher, der einem Wechsel laut Sky nicht abgeneigt ist, nachgesagt. Auch SPORT BUZZER-Kolumnist Michael Rummenigge glaubt bei Neuhaus an weiteres großes Entwicklungspotenzial, sieht bei dem Senkrechtstarter aber auch noch Bereiche, in denen sich dieser verbessern kann : "Er ist tatsächlich ein sehr, sehr guter Spieler. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es schon für ganz oben reicht. Ihm fehlt ein wenig die Grundschnelligkeit. Zudem ist er erst 23 Jahre alt und kann folglich noch nicht die große Erfahrung mitbringen."

Gladbach-Kollege Christoph Kramer sprach zuletzt in einem Interview mit DAZN über mögliche Transfers von Gladbach zum BVB. "Man muss heute auf jeden Fall nicht mehr zwangsläufig von Gladbach zu Dortmund gehen. Vor zwei oder drei Jahren musste man das noch, damals war das für Mo Dahoud zum Beispiel schon noch der nächste Schritt. Aber inzwischen ist das nicht mehr der Fall", meinte der Ex-Nationalspieler. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke reagierte auf diese Aussage mit leichter Verwunderung. "Ich habe schon öfter über Aussagen von Christoph Kramer geschmunzelt. Ich schenk mir das einfach. Jeder darf seine Meinung sagen. Wenn er das so sieht, ist das auch sein gutes Recht, das so zu sehen", so Watzke.