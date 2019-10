Bericht: BVB streicht Jadon Sancho aus dem Kader - Supertalent fehlt gegen Gladbach

Sancho habe wegen seiner verspäteten Ankunft in Dortmund außerdem eine Geldstrafe aufgebrummt bekommen, heißt es in dem Bericht weiter. Der Ausfall des Youngsters wiegt schwer, denn Sancho gehörte mit seiner Dribbelstärke zuletzt zu den wichtigsten Spielern im BVB-Kader. In dieser Saison schoss der Offensivspieler drei Tore in sieben Spielen, er bereitete sechs weitere Treffer für seine Teamkollegen vor. Ob die Suspendierung nur für das Spiel gegen Gladbach oder auch darüber hinaus, wurde zunächst nicht bekannt.