BVB-Star Julian Brandt hofft nach Sieg gegen Gladbach auf Krisen-Ende: "Irgendwann muss der Knoten ja platzen"

BVB-Trainer Lucien Favre nach Gladbach-Sieg: Leistung war "okay"

Nach dem Führungstreffer von Marcus Thuram (71. Minute) kämpfte sich der BVB per Blitz-Doppelpack von Julian Brandt (77., 80) noch in die Partie zurück. In Jubel-Arien verfiel der Dortmund-Coach wie gewohnt nicht: "Unsere Leistung war okay, aber wir haben ein paar Details zu verbessern", so der Coach.