Reus schießt BVB aus der Krise: Dortmund schlägt Tabellenführer Gladbach

„Wir sind sehr, sehr glücklich, dass wir uns heute endlich mit einem Sieg belohnen konnten“, sagte Reus bei Sky. „Wir wussten, dass wir in den nächsten drei Wochen ein straffes Programm haben. Da wird sich entscheiden, in welche Richtung es geht. Die Hauptsache ist, dass wir gewonnen haben.“ Gladbachs Christoph Kramer ärgerte sich über das Ergebnis. „Wir haben eine richtig gute Intensität ins Spiel gebracht. Hinten raus müssen wir einfach ein Tor machen, wir hatten eine Vielzahl an richtig guten Torchancen.“