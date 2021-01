Marco Reus und Florian Neuhaus von VAR bei Gladbach-Sieg gegen den BVB genervt: "Hat drei Stunden gedauert"

Als das Bundesliga-Topspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund (4:2) am Freitagabend in seine vierte Minute ging, war der Ball nur rund 25 Prozent der Zeit gerollt. Die übrigen Minuten hatten Videoassistent Tobis Welz und Schiedsrichter Manuel Gräfe das Kommando übernommen. Nachdem Florian Neuhaus schon nach etwa 45 Sekunden das vermeintliche 1:0 für die Gladbacher erzielt hatte, wurde der Treffer überprüft. Zunächst von Welz, dann auch noch von Gräfe. Am Ende kassierten die Unparteiischen das Tor wieder ein, da sich Jonas Hofmann in der Entstehung zu forsch gegen Jude Bellingham eingesetzt hatte.

