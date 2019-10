Babak Rafati über Videobeweis-Ärger bei BVB gegen Gladbach: Hummels-Foul an Herrmann war Elfmeter!

Beim Topspiel zwischen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach machte Schiedsrichter Sascha Stegemann einiges richtig, lag mit seinem Team bei zwei spielentscheidenden Szenen aber daneben. Leider werden genau diese öffentlich bewertet. Ähnlich wie beim Torwart, der 89 Minuten klasse hält und in der 90. Minute einen durchlässt.

Aberkanntes Tor von Marco Reus war eine Fehlinterpretation

Beim aberkannten BVB-Treffer durch Thorgan Hazard meldete sich der Kölner Keller, weil Marco Reus angeblich minimal mit der Hacke im Abseits stand. Selbst mit TV-Bildern war das nicht zweifellos aufzulösen. Das Tor nicht zu geben, weil Reus' Fuß zu sehen war, ist eine Fehlinterpretation in der Umsetzung des Videobeweises, weil es eben kein klarer Fehler war.

Hummels gegen Hermann: Foul und Strafstoß für Gladbach

In der 73. Minute wurde Gladbachs Patrick Herrmann drei Meter vor dem gegnerischen Tor von Mats Hummels von hinten abgeräumt, deutlich am Fuß und an der Wade getroffen, bevor Hummels den Ball final zur Ecke klären konnte. Offiziell wird man wieder als Alibi hinterfragen, ob das eine klare oder keine klare Fehlentscheidung und somit eine Sache für den Videoassistenten wäre. Aber da gibt es keine zwei Meinungen: Klares Foul und Strafstoß für Gladbach!