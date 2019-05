Ball im Aus? Führung des BVB gegen Gladbach nach Videobeweis – So reagiert das Netz

War der Ball im Aus oder nicht? Eine Millimeter-Entscheidung, die über die Meisterschaft in der Bundesliga entscheiden könnte. Borussia Dortmund ging in der 45. Minute durch ein Tor von Jadon Sancho in Führung. Doch bei der Flanke von Marco Reus vor dem Treffer befand sich der Ball nur noch hauchzart auf der Torauslinie – oder eben schon ganz knapp dahinter. Der Videobeweis griff ein, Schiedsrichter Manuel Gräfe schritt anschließend in die Review Area, um sich die Situation noch einmal selbst anzuschauen.