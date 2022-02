UEFA-Beschluss: Warum der BVB bei den Glasgow Rangers von einer neuen Regel profitieren kann

Der schwache Auftritt von Borussia Dortmund im Playoff-Hinspiel der Europa League gegen die Glasgow Rangers sorgte im Lager des BVB für Frust. Gegen den amtierenden schottischen Meister ließen sich die Westfalen phasenweise vorführen und kassierten vier Gegentore – noch dazu um heimischen Signal-Iduna-Park. Am Donnerstag muss das Team von Trainer Marco Rose im Ibrox Stadium in Glasgow nun ein 2:4 umbiegen, um noch ins Achtelfinale des Wettbewerbs einzuziehen. Doch ganz so kompliziert wie in den vergangenen Jahren gestaltet sich die Aufholjagd nach einer Gegentor-Flut im eigenen Stadion nicht mehr. Denn die Änderung der UEFA-Regularien spielt den Westfalen in die Karten. Anzeige

Etwas überraschend hatte die UEFA im Juni verkündet, zur neuen Saison die Auswärtstorregel für ihre Klubwettbewerbe abzuschaffen. Mit den Rückspielen der laufenden K.o.-Runde könnte diese Regel-Revolution nun erstmals in der Europa League ihre Auswirkungen zeigen. Heißt konkret: Auswärtstore zählen bei Torgleichheit nach Hin- und Rückspiel nicht mehr doppelt. Bereits ein 2:0 in der regulären Spielzeit des Rückspiels, das bei einer 2:4-Heimpleite noch im Vorjahr aufgrund der geringeren Anzahl an erzielten Auswärtstoren das Aus bedeutet hätte, würde den BVB also in die Verlängerung hieven. Gleiches gilt für ein 3:1. Für die Dortmunder ergeben sich bei der anstehenden Mammutaufgabe folglich mehr Szenarien, die ein Weiterkommen ermöglichen.

Doch warum wurde die seit 1965 angewandte Regel abgeschafft? Die UEFA begründete ihre Entscheidung damit, dass Statistiken seit den 1970er Jahren bis heute "einen klaren Trend einer kontinuierlichen Verringerung der Kluft zwischen der Anzahl der Heim - und Auswärtssiege und der durchschnittlichen Anzahl der pro Spiel erzielten Tore" heim/auswärts bei den Männern zeigten. Verbandspräsident Aleksander Ceferin erklärte, dass die Regel inzwischen Heimmannschaften insbesondere in den Hinspielen vom Angriff abgehalten hätte und damit ihrem ursprünglichen Zweck zuwider gelaufen wäre.