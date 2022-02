BVB will "Scheiße" ausbügeln und ist "kampfbereit": Gladbach-Gala als Ansage an Glasgow Rangers

Mehr Selbstvertrauen hätte Borussia Dortmund vor dem Playoff-Rückspiel der Europa League bei den Glasgow Rangers kaum tanken können. Beim 6:0 gegen Borussia Mönchengladbach wiesen die Westfalen ihren Kontrahenten deutlich in die Schranken. Nicht wiederzuerkennen war der BVB im Vergleich zum Debakel drei Tage zuvor, als sich die Aussichten auf das Achtelfinale im Europapokal mit einem misslungenen Auftritt gegen Glasgow verschlechterten. Ein 2:4 müssen die Dortmunder im Ibrox Stadium in Schottland umbiegen, ans Aufgeben denkt aber noch keiner. "Uns erwartet ein Kampf und wir werden bereit sein", schickte Kapitän Marco Reus nach seinem Gala-Auftritt gegen Ex-Klub Gladbach eine erste Ansage in Richtung des schottischen Meisters.

Anzeige