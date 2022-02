Unwetterwarnung in NRW: BVB wegen Spiel gegen Glasgow Rangers mit UEFA im Austausch

Borussia Dortmund verfolgt die Wetterentwicklungen in Nordrhein-Westfalen vor der für Donnerstag angesetzten Europa-League-Partie gegen die Glasgow Rangers (18.45 Uhr) mit großer Sorgfalt - sieht die Austragung des Spiels aber als derzeit nicht gefährdet an.

"Wir haben die Situation im Blick und stehen mit der UEFA und unserer Organisationsabteilung im Austausch. Wenn sich etwas in diese Richtung entwickeln sollte - wir haben gehört, dass morgen die Schulen und Kindertagesstätten in NRW geschlossen bleiben - dann geben wir das weiter. Aber Stand jetzt ist uns nichts dergleichen bekannt", sagte ein BVB-Sprecher auf der Pressekonferenz am Mittwochmittag,