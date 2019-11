Bericht: Götze-Verbleib beim BVB aktuell keine Option - Neuer Vertrag auch von Favre-Zukunft abhängig 

Mario Götze kann mit seiner derzeitigen Situation beim BVB nicht zufrieden sein. Der ehemalige Nationalspieler und WM-Held von 2014 kommt bei den Borussen meist nur von der Bank und bestritt erst sieben Spiele in der laufenden Saison, in denen ihm immerhin zwei Tore gelangen. Coach Favre scheint ihm nicht vollends zu vertrauen . Nach Informationen der Sport Bild sind die Vertragsverhandlungen verschoben worden, eine Entscheidung soll erst im kommenden Jahr getroffen werden.

Stand jetzt deute nicht viel auf eine Verlängerung des im Sommer auslaufenden Kontrakts hin, so der Bericht. Denn Dortmund will dem Topverdiener Götze, der rund 10 Millionen Euro pro Jahr einstreichen soll, offenbar nur ein Vertragsangebot unterbreiten, welches unter den aktuellen Konditionen liegt. Götze müsste auf rund ein Viertel seines Gehalts verzichten, heißt es. Doch in der aktuellen sportlichen Situation sei dies "keine Option" für den 27-Jährigen.