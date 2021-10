Nächster BVB-Profi sagt Länderspiele ab: Gregor Kobel fällt verletzt aus und fehlt der Schweiz

Mit Gregor Kobel tritt ein weiterer Profi von Borussia Dortmund nicht die Länderspielreise an. Die Nummer eins des BVB verpasst die Begegnungen in der WM-Qualifikation aufgrund einer Sehnenansatzreizung im Knie, wie der schweizerische Verband bekanntgab. Für die beiden Partien in Gruppe C gegen Nordirland am Samstag (20.45 Uhr) und in Litauen am darauffolgenden Dienstag (20.45 Uhr) berief Neu-Nationaltrainer Murat Yakin den 26-jährigen David von Ballmoos vom BSC Young Boys in den Kader. Die Nummer eins ist aber ohnehin Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach.

Anzeige