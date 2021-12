Fürth-Boss Rachid Azzouzi schießt gegen Schiri wegen Bellingham-Szene: "Wir wären vom Platz geflogen"

Sportdirektor Rachid Azzouzi von der SpVgg Greuther Fürth hat eine Ungleichbehandlung durch die Schiedsrichter angeprangert. "Ich glaube schon, auch wenn ich von den Schiedsrichtern gesteinigt werde, dass es unterbewusst so ist, wenn du dir gegen Dortmund einen Fehler erlaubst, dann gibt es Theater. Wenn dir gegen Fürth ein Fehler passiert, dann redet in drei Stunden keiner mehr drüber", sagte Azzouzi dem TV-Sender Sky und sprach damit eine Szene kurz vor der Pause im Spiel bei Borussia Dortmund (3:0) an, als ein harter Zweikampf des bereits verwarnten BVB-Youngster Jude Bellingham ohne Konsequenzen blieb.

" Wir wären vom Platz geflogen. Da kann ich ihnen Brief und Siegel geben. Wenn das ein blauer Spieler gewesen wäre, wäre er weg gewesen", schimpfte Azzouzi und fügte hinzu: "Ich glaube schon, dass einfach die Kulisse und vor dem Hintergrund, dass es Dortmund oder Bayern ist, dass es ab und an Entscheidungen gibt, die nicht ganz nachzuvollziehen sind." Er wolle nicht sagen, dass die Schiedsrichter es absichtlich machen. "Aber unterbewusst ist es schon drin."

Schiedsrichter der Partie am Mittwochabend im Dortmunder Signal Iduna Park war Daniel Schlager, der in Durchgang eins mehrfach im Mittelpunkt stand. Nach rund 20 Minuten nahm er nach Ansicht der Video-Aufnahmen erst den Führungstreffer von Thorgan Hazard zurück, der vor dem Tor hauchdünn im Abseits stand. Gut zehn Minuten später nutzte er erneut die Hilfe des Kölner Kellers, um nach einem Handspiel des Fürthers Maximilian Bauer auf Strafstoß zu entscheiden, den Erling Haaland zur 1:0-Halbzeitführung nutzte. In der zweiten Halbzeit erhöhte Haaland per Kopf auf 2:0, Donyell Malen traf zum 3:0-Endstand für Dortmund.