Bericht: PSG mit Interesse an BVB-Verteidiger Guerreiro - Philipp zum VfB Stuttgart?

Ex-BVB-Coach Thomas Tuchel will scheinbar einen seiner ehemaligen Schützlinge nach Frankreich locken. Wie der kicker berichtet, hat Paris Saint-Germain ein Auge auf Dortmunds Verteidiger Raphael Guerreiro geworfen. Demnach gelte der französische Hauptstadtklub als ernsthafter Interessent für den Portugiesen - ein konkretes Angebot liege allerdings noch nicht vor. Ein weiterer Bericht des Fachmagazins bringt einen Abgang von Maximilian Philipp ins Spiel. So soll der Offensiv-Mann zur neuen Saison an den VfB Stuttgart ausgeliehen werden.