Ex-BVB-Profi Gündogan: Süle-Transfer ein "Statement" - Schlotterbeck und Adeyemi "zweifelsfrei ein Upgrade"

Nach Ansicht von Nationalspieler Ilkay Gündogan fehlt seinem Ex-Klub Borussia Dortmund eine "mutigere Selbsteinschätzung". Es werde viel darüber geredet, dass die Bayern "die besseren wirtschaftlichen Voraussetzungen hätten, aber Dortmund schafft es seit Jahren, regelmäßig die größten Talente Europas zu überzeugen und auch gestandene Spieler, wie zuletzt Emre Can oder Niklas Süle im kommenden Sommer, für sich zu gewinnen", sagte der Mittelfeldspieler des englische Meisters Manchester City im Sport1-Interview. Natürlich gehe es auf lange Sicht auch darum, diese Spieler halten zu können: "Aber mit diesen Voraussetzungen und der Strahlkraft kann man gut und gerne angreifen."

Die Voraussetzungen, dass Dortmund in Zukunft mal wieder deutscher Meister wird und die Phalanx des FC Bayern München durchbricht, "sind auf jeden Fall gegeben", sagte der 31-Jährige, der von 2011 bis 2016 beim BVB spielte. Die Verpflichtung von Nationalverteidiger Niklas Süle sei "definitiv ein Statement. Dass man einen mehr oder weniger Bayern-Stamm- und Nationalspieler für sich gewinnen konnte - und das noch ablösefrei - hinterlässt Eindruck. Ich glaube auch bei Bayern ."

Gündogan weiter über den möglichen BVB-Kader der Zukunft: "Sollten Nico Schlotterbeck und Karim Adeyemi ebenfalls zum BVB kommen, wäre das zweifelsfrei ein Upgrade. Beide haben sowohl im Verein als auch in der Nationalelf bereits gezeigt, zu was sie imstande sind. Karim hat auch in der Champions League für Furore gesorgt. Solche Jungs sind die Zukunft des deutschen Fußballs."