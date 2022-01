Hinteregger beschimpft, Borré bepöbelt: Wirbel um Ausraster von BVB-Torjäger Haaland – das sagt Rose

Borussia Dortmunds Torjäger Erling Haaland hat mit unflätigen Gesten in der Endphase des Bundesligaspiels am Samstag bei Eintracht Frankfurt (3:2) für Aufregung gesorgt. Nach dem Tor zum 2:2 von BVB-Profi Jude Bellingham (87.) wollte er den Ball aus dem Netz holen - und wurde dabei von Gegenspieler Martin Hinteregger geschubst. Daraufhin beschimpft Haaland den Österreicher mit "F... you idiot! F...ing idiot!". Beide Spieler wurden von Schiedsrichter Robert Schröder mit der Gelben Karte verwarnt.

