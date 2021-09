Bericht: BVB beobachtet bereits mögliche Haaland-Nachfolger – Dolberg, Martial und Co. wohl Kandidaten

Die Frage ist eigentlich nur noch: Wann verlässt Erling Haaland den BVB? Borussia Dortmund muss sich auf einen Abgang des Torjägers einstellen. Gerechnet wird bereits mit einem Transfer im kommenden Sommer. Im Gespräch ist eine Ausstiegsklausel für den Norweger in Höhe von 75 Millionen Euro. Laut Sport1 schaut sich der Revierklub schon nach einem Nachfolger um. Zwei "spannende Kandidaten" gibt es offenbar in der französischen Top-Liga Ligue 1.

Gleich zwei Spieler von OGC Nizza befinden sich offenbar im Fokus des BVB. Kasper Dolberg und Amine Gouiri sollen von den BVB-Scouts beobachtet werden. Dolberg erzielte in vier Liga-Spielen bereits drei Tore. 20,50 Millionen Euro hatte der französische Klub im Sommer 2019 an Ajax Amsterdam für den dänischen Nationalspieler überwiesen. Der Vertrag des 23-Jährigen lauft noch bis Sommer 2024, transfermarkt.de schätzt den Marktwert auf 22 Millionen Euro.

Neben Dolberg überzeugt auch Gouiri in der aktuellen Spielzeit im Trikot der OGC Nizza. Bereits fünf Buden und zwei Vorlagen gehen nach sieben Spielen auf das Konto des französischen U21-Nationalspielers. Der Marktwert des 21-Jährigen stieg zuletzt auf 30 Millionen Euro an. Vertraglich gebunden ist der bei Olympique Lyon ausgebildete Angreifer bis Ende Juni 2024 an den Klub von der französischen Riviera. Doch das sind nicht die beiden einzigen Namen, die Sport1 aktuell mit dem BVB in Verbindung bringt.