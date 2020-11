BVB-Einsatz offenbar vom Tisch: Haaland & Co. müssen nach Corona-Wirbel in Deutschland in Quarantäne

Rückschlag für Borussia Dortmund: Beim Auswärtsspiel gegen Hertha BSC muss der BVB am Samstag wohl tatsächlich auf Stürmerstar Erling Haaland verzichten. Nachdem es im Lager der norwegischen Nationalmannschaft einen positiven Corona-Test gegeben hatte, durften die Spieler zwar ausreisen , allerdings müssen sie sich bis zum Ablauf der zehntägigen Quarantäne zu Hause in Isolation geben. Dies hatte der norwegische Verband den betroffenen Klubs der Nationalspieler in einem Schreiben mitgeteilt.

Wegen eines positiven Corona-Befundes beim ehemaligen Braunschweiger Omar Elabdellaoui aus dem norwegischen Team hatte die UEFA das für Sonntag geplante Spiel in Bukarest zuvor abgesagt. Zunächst hieß es von den norwegischen Gesundheitsbehörden, die gesamte Mannschaft um Haaland müsste in Norwegen zehn Tage lang in Quarantäne. Am Sonntag folgte die Kehrtwende, zumal alle weiteren Tests negativ ausgefallen waren. Der Nachrichtenagentur NTB zufolge ordnete die örtliche Gesundheitsbehörde an, dass nur der in der Türkei für Galatasaray Istanbul spielende Elabdellaoui in Oslo isoliert bleiben müsse.