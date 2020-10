Haaland, Reus und Bürki nur Ersatz - Kehl erklärt BVB-Rotation: Favre hat "nach Frische entschieden"

An einer Erklärung für die Personalentscheidungen versuchte sich Dortmunds Lizenzspieler-Chef Sebastian Kehl vor der Partie. "Wir sind mit dem Trainer im Gespräch. Er hat heute nach Frische entschieden", sagte der Ex-Profi, der gerade seinen Vertrag bis 2022 verlängert hat, am Sky-Mikrofon. "Wir haben viele Spiele in den nächsten drei Wochen." In der Tat muss der BVB beginnend mit dem Champions-League-Spiel am Dienstag bei Lazio Rom bis zum Bundesliga-Gipfeltreffen mit dem FC Bayern am 7. November in 19 Tagen sechs Spiele bestreiten.