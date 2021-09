Bericht: BVB-Torjäger Erling Haaland fällt gegen Lissabon aus – Kapitän Marco Reus zurück im Kader

Für Borussia Dortmund verlief der Start in die Champions League erfolgreich. Und doch ist der Revierklub vor dem zweiten Gruppenspiel gegen Sporting Lissabon am Dienstag (21 Uhr/Amazon Prime) nicht sorgenfrei. Zwei Schlüsselspieler bereiteten im Vorfeld viel Kopfzerbrechen. Inzwischen ist offenbar klar, dass es eine gute und eine schlechte Nachricht mit Blick auf den BVB-Kader gibt: Erling Haaland steht nicht zur Verfügung, Marco Reus ist hingegen wieder mit dabei - das berichtet zumindest die Bild am Dienstagmittag.

Die beiden Schlüsselspieler waren bereits beim 0:1 in Mönchengladbach am vergangenen Samstag schmerzlich vermisst worden. "Da müssen wir schauen, es wird eng bei beiden", sagte BVB-Coach Marco Rose am Montag. Reus sei am Sonntag gelaufen, bei Erling "tut es dann doch noch richtig weh". Chancen auf eine Rückkehr in den Kader scheint neben Reus auch Julian Brandt zu haben. Der offensive Mittelfeldspieler, der sich beim 2:1 vor zwei Wochen in Istanbul eine Muskelverletzung zugezogen hatte, hat bereits am Sonntagmorgen laut Rose "voll trainiert". In die Startelf zurückkehren dürfte Thorgan Hazard, der in Gladbach nur zu einem Kurzeinsatz gekommen war.