BVB-Star Haaland dankt Ex-Trainer Favre nach "Golden Boy"-Auszeichnung: "Ein großartiges Jahr"

33 Tore in 32 Spielen - die Bilanz von Erling Haaland unter Ex-Trainer Lucien Favre ist beeindrucken. Nach dem Aus des Trainers von Borussia Dortmund bedankte sich Haaland bei dem am Sonntag gefeuerten Coach. Beim "Golden-Boy-Award" 2020 sprach der Gewinner die Zusammenarbeit mit dem Schweizer an. "Ich hatte ein großartiges Jahr mit Favre, ich möchte ihm danken", sagte der 20-Jährige gegenüber Sky Sport.

