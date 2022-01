BVB hadert trotz "geilem" Sieg in Frankfurt: "Können nicht immer zwei, drei Tore schießen"

Borussia Dortmund und die Gegentore: Immer wieder lässt der BVB einfache Treffer zu. Die Defensive steht nicht stabil. Erst zweimal in der laufenden Bundesliga-Saison blieb die Mannschaft von Trainer Marco Rose ohne Gegentreffer. Auch beim letztendlich glücklichen Last-Minute-Sieg bei Eintracht Frankfurt (3:2) zum Rückrundenstart am Samstagabend stand die Null beim BVB nicht. Ein Fakt, den die beiden und Führungsspieler Mats Hummels und Emre Can, die am Samstagabend die Innenverteidigung bildeten, auch im Siegestaumel nicht außen vor lassen wollten. Anzeige

So freute sich der nach eigener Aussage wieder "komplett" fitte Hummels zwar über einen "geilen, emotionalen Sieg", den er mit seinem Team eingefahren habe, aber legte auch den Finger in die Wunde und mahnte: "Wir kassieren ständig aus Situationen Tore, aus denen keine Tore fallen dürfen.“ Das passiere "viel zu oft, diese Stabilität ist das, was wir uns auf die Fahne schreiben müssen, wenn wir irgendwas erreichen wollen." Was Hummels meinte: Vor dem 0:1 durch Doppeltorschütze Rafael Borré (16.) stimmte die Zuordnung nach einem Freistoß von Filip Kostic nicht und auch Keeper Gregor Kobel sah nicht gut aus, vor dem 0:2 (24) vertändelte Marco Reus im eigenen Strafraum den Ball.

Emre Can: "Wenn nicht jeder Einzelne dran geglaubt hätte, hätten wir das nicht umreißen können"

So benötigte der BVB einen Kraftakt in der zweiten Halbzeit, um dank der Treffer von Thorgan Hazard (71.), Jude Bellingham (87.) und Mahmoud Dahoud (89.) das Spiel doch noch zu drehen. Laut Can dürfen solche Siege nicht zur Normalität werden. "Wir können nicht immer zwei, drei Tore schießen", mahnte der deutsche EM-Teilnehmer. Auch mental habe der Last-Minute-Erfolg Kraft gekostet: "Wir haben als Mannschaft dran geglaubt. Wenn nicht jeder Einzelne dran geglaubt hätte, hätten wir das nicht umreißen können."