Halbzeit-Rückstand für BVB gegen Inter: Ärger um Nico Schulz - DFB-Profi hebt Martinez-Abseits auf

Bitter für Borussia Dortmund : Zur Halbzeit liegt der BVB im Champions-League -Spiel gegen Inter Mailand mit 0:1 zurück. Lautaro Martinez traf für die Gastgeber in der 22. Minute zur Führung. Dortmund-Außenverteidiger Nico Schulz traf dabei eine Mitschuld. Der 26-Jährige hob eine mögliche Abseits-Stellung von Martinez auf.

Was war passiert? Inter-Star Stefan De Vrij spielt nahe der Mittellinie einen hohen Steilpass auf den in den Strafraum startenden Martinez. Der kann den Ball von dort frei unter den aus dem Tor gestürmten BVB-Keeper Roman Bürki hindurchschieben. "Bedanken" darf sich Bürki für das Gegentor vor allem bei Schulz. Der Außenverteidiger verschläft komplett die Abseitsfalle und hebt somit das sicher geglaubte Abseits von Martinez auf. Ungläubig schauen die BVB-Verteidiger nach dem Treffer in Richtung des Nationalspielers.