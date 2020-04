Humorvolle Kritik von Handball-Frauen des BVB nach Saison-Abbruch: "Wäre ich ein Mann, wäre ich Meister"

Die Handball-Bundesliga der Männer wurde am Dienstag wegen der Corona-Krise abgebrochen - und trotzdem kürte die Liga-Spitze den THW Kiel zum Meister der Saison 2019/20. Dafür sorgte die Quotientenregel, bei der die gewonnenen Punkte durch die Anzahl der Spiele geteilt und anschließend mit 100 multipliziert wurden. Die Kieler (169,2 Punkte) ließen demnach den Nordrivalen SG Flensburg-Handewitt (155,6) deutlich hinter sich. Zu dieser Regel, die das HBL-Präsidium beschlossen hatte, bekannten sich alle 36 Klubs der beiden höchsten Spielklassen.

Nach Saison-Aus im Handball: So ist der Stand in den Ligen im Eishockey, Volleyball und Basketball

Anders lief es hingegen in der Frauen-Bundesliga (HBF). Dort wurde die Saison wegen der Corona-Krise ebenfalls vorzeitig beendet - aber ohne Meister! Das sorgte vor allem bei den Handballerinnen des Tabellenführers Borussia Dortmund für mächtig Ärger. Doch der BVB verschaffte sich nun mit Humor ein wenig Luft. Via Instagram postete das Team bearbeitete Bilder ihrer Spielerinnen, auf denen diese als männliche Pendants dargestellt wurden. Darunter prangerte jeweils der Schriftzug: "Wäre ich ein Mann, wäre ich jetzt Deutscher Meister."

BVB übt Kritik: "Diskriminierung" und "ein Witz"

Dortmunds Präsident Reinhard Rauball hatte die HBF-Entscheidung am Mittwoch scharf kritisiert. „Ich habe kein Verständnis dafür. Der Sport wird mit Füßen getreten“, sagte der 64-Jährige den Ruhr Nachrichten. Die BVB-Damen führen nach 17 Siegen in 18 Spielen die Tabelle an und wähnten sich damit auf gutem Weg zu ihrem ersten Bundesliga-Titel. „Bei den Männern wird der Spitzenreiter zum Meister aufgerufen, bei den Frauen aber nicht. Das hat Anzeichen einer Diskriminierung, denn es gibt keine sportliche Argumente für diese Entscheidung.“