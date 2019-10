Bericht: Handschlag verboten! Favre stellt für BVB-Profis offenbar neue Regeln auf

In den letzten Wochen hatten sich in Dortmund die Fälle von grippalen Infekten und anderen Virus-Erkrankungen gehäuft. Prominentestes Beispiel: Kapitän Marco Reus, der gegen Borussia Mönchengladbach mit einer Erkältung spielte und den Siegtreffer schoss. Anschließend hatte es um den 30-Jährigen eine erregte Debatte gegeben - viele Fans kritisierten Reus dafür, dass er seine Gesundheit aufs Spiel gesetzt hat. Kuriert man Erkrankungen nämlich nicht aus, kann es Herzmuskelentzündungen mit potenziell schlimmen Folgen geben.

Im Gespräch mit dem SPORT BUZZER warnte am Beispiel von Reus auch Sportmediziner Dr. Bernd Kabelka vor den Risiken , bei einer Erkältung Sport zu betreiben. "Wenn Reus aber Fieber hatte und die Erkältung schwerwiegender ist, kann das mögliche Folgeschäden nach sich ziehen, bis hin zu einer Herzmuskelentzündung." Dabei bilden sich im Herzmuskel Entzündungsstoffe, die dem geschwächten Organismus zusetzen können. Kabelka: "Das muss man selbst gar nicht bemerken, es kann im schlimmsten Fall zu einem Herzinfarkt führen." Verschleppte Erkrankungen sind nicht selten ein Grund, warum es auch im Leistungssport immer wieder Fälle von Herz-Problemen gibt.

Torwart Bürki droht Ausfall auch für BVB-Duell mit Gladbach

Favre will offenbar unbedingt verhindern, dass es weitere Ausfälle wegen grippalen Infekten gibt. Neben Reus hatte es unter anderem auch Mario Götze (Ausfall gegen Gladbach) und Torwart Roman Bürki erwischt, der deshalb das Revierderby gegen Schalke verpasste . Für ihn stand Marwin Hitz zwischen den Pfosten, machte seine Sache hervorragend. Auch im Pokalspiel gegen Gladbach muss der Keeper wohl ran.

Der Schweizer war am Montag von Rekordnationalspieler Lothar Matthäus heftig kritisiert worden. Beim Vizemeister sei keine Handschrift zu erkennen und „ich habe das Gefühl, dass Favre nicht mehr alle Spieler erreicht und hinter sich hat“, schrieb der Sky-Experte in seiner Kolumne. Es sei kaum noch zu sehen, wofür der BVB eigentlich steht. „Was sie einst stark gemacht hat, ist leider überhaupt nicht mehr zu erkennen. Welche Philosophie verfolgen sie? Ballbesitz? Konter-Fußball? Aggressivität?“, meinte der 58-Jährige.