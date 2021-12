Nach Champions-League-Aus: BVB-Boss Watzke gibt Gewinn der Europa League als Ziel aus

Auch um die Einnahmeverluste nach dem Gruppenphasen-Aus in der Champions League zu kompensieren, strebt Borussia Dortmund in der laufenden Saison nun den Titelgewinn in der Europa League an. Dies erklärte Klubchef Hans-Joachim Watzke und gab einen Einblick in die Erlössituation auf internationaler Ebene.