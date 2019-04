BVB-Boss Watzke schwärmt vom FC Bayern - und schimpft über eigene Mannschaft: "Indiskutabel"

Hans-Joachim Watzke hat dem FC Bayern nach dem BVB-Debakel in München höchsten Respekt gezollt - und ist mit seiner eigenen Mannschaft hart ins Gericht gegangen. "Gratulation an die Bayern. Wenn es jemals einen verdienten Sieg gab, dann diesen für die Bayern", sagte der Geschäftsführer von Borussia Dortmund am Sonntagmorgen in der Sky-Sendung "Wontorra - der Fußball-Talk": "Man hatte schon nach zwei Minuten das Gefühl, dass wir nicht da waren." Insgesamt sei das Auftreten bei der 0:5-Pleite am Samstag "indiskutabel" gewesen. Die Vorstellung der Münchner im ersten Durchgang bewertete Watzke hingegen als "das Beste, was ich in den letzten Jahren von Bayern gesehen habe".