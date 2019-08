Transfers des FC Bayern und mögliches Hoeneß-Aus: Das sagt BVB-Boss Hans-Joachim Watzke

Über die Leihe von Barcelona-Star Philippe Coutinho sagte er: "Fakt ist, dass es der Bundesliga gut tut, wenn so ein Name auftaucht. Er ist ja jetzt kein typischer Außenspieler, wie es Leroy Sané gewesen wäre, aber er ist natürlich ein außergewöhnlicher Spieler." Dortmunds Ex-Spieler Ivan Perisic sei ebenfalls "ein sehr starker Spieler".

Hans-Joachim Watzke hat sich zu den Transfers des FC Bayern geäußert. In der neuen Talk-Show "Wontorra On Tour" bei Sky sagte der Geschäftsführer von Borussia Dortmund, dass er dem deutschen Rekordmeister jederzeit die Verpflichtungen von Top-Spielern zugetraut hat. "Dass die Bayern noch ein bis zwei außergewöhnliche Spieler dazu holen, das war mir schon klar" , erklärte Watzke.

Hoeneß-Aus? "Keine Silbe dazu gesagt"

Nachdem Hoeneß Ende Juli einen Bericht über seinen Amtsaustritt als Präsident und Aufsichtsratsvorsitzenden des FCB nicht kommentieren wollte, bestätigte der 67-Jährige nun gegenüber der Bild seinen zeitnahen Rückzug beim deutschen Rekordmeister : "Ich bleibe im Aufsichtsrat. Den Vorsitz gebe ich aber mit dem Amt des Präsidenten zurück, wenn es so weit ist", sagte Hoeneß am Rande eines Charity-Golfturniers. Damit wird der Bayern-Boss bei der Jahreshauptversammlung im November voraussichtlich nicht erneut kandidieren.

Watzke bekräftigt Meister-Ambitionen des BVB

Der Boss der Schwarz-Gelben sieht dennoch die Gefahr der forschen Töne: „Ich weiß auch, dass du damit das Risiko erhöhst, was auf die Nuss zu bekommen, wenn es nicht klappt.“ Watzke betonte: „Ich habe keine Angst vor Bayern München, aber ich habe Respekt davor, was sie dort in den letzten Jahrzehnten geleistet haben.“ Insbesondere Robert Lewandowski und Manuel Neuer hob er hervor: „Sie haben den besten Mittelstürmer der Welt und einen der besten Torhüter der Welt.“

"Wontorra On Tour": Das ist die neue Show bei Sky

Nach dem überraschenden Aus seines "Fußballtalks" zum Ende der vergangenen Saison hat der Wontorra von Pay-TV-Sender Sky das neue Talkshow-Konzept verpasst bekommen. Bei "Wontorra On Tour" spricht der Moderator nicht in einem TV-Studio mit seinen Gästen. Stattdessen besucht "Wonti" seine Gesprächspartnern an ihrer Wirkungsstätte, die Übertragung findet in einem umgebauten Wohnmobil statt.