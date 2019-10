BVB-Boss Hans-Joachim Watzke erklärt Rivalität mit Bayern-Präsident Uli Hoeneß

Watzke "würde lieber unter der Brücke betteln, als zum FC Bayern zu gehen"

Er habe sich öffentlich nur "ein bisschen" dagegen gewehrt, gibt der 60-Jährige zu, "Was mit dieser Geschichte ja erzeugt werden sollte, war die Assoziation, dass ich zum FC Bayern gegangen wäre und ihn (Hoeneß, d. Red.) um Geld gebeten hätte", erklärte Watzke. "Ich würde aber niemals den FC Bayern auch nur um einen einzigen Euro fragen. Ich schätze den Klub sehr, aber lieber würde ich unter der Brücke in Dortmund betteln, als zum FC Bayern zu gehen. Wenn du deinen größten Rivalen um Geld anpumpst - mehr erniedrigen kann man sich nicht auf dieser Welt."

So richtig Pfeffer in die Rivalität der beiden Alphatiere kam zwei Jahre später, nachdem der BVB im Champions-League-Finale von London dem FCB unterlegen war. Die Bayern luchsten Dortmund mit Mario Götze, Robert Lewandowski und - wenige Jahre später - Mats Hummels drei Spieler von Weltklasse-Format ab. Watzke wurmt das noch heute: "Wir hatten eine Weltklasse-Mannschaft. Und wenn diese Mannschaft in ihrer Struktur nicht zerfleddert worden wäre , dann hätte diese Mannschaft auch die Champions League gewonnen. Hundertprozentig." Doch der FCB trat auf den Plan - und wilderte ausgerechnet beim ärgsten Verfolger.

Watzke über die Jahre nach Wembley: "Wären unsere gewesen"

Anders als zu Hoeneß, der sich in der Watzke-Biografie trotz Nachfrage des Co-Autoren Michael Horeni nicht äußern wollte, hat der BVB-Chef zu Hoeneß' Bayern-Kollegen Karl-Heinz Rummenigge inzwischen ein entspanntes, fast freundschaftliches Verhältnis. Rummenigge über den Zoff von Watzke und Hoeneß: "Ich will nicht viel über (ihr) Verhältnis sagen. Aber Uli ist ein wahnsinnig emotionaler Mensch. Und er lässt auch gern mal einen scharfen Satz los, der dann natürlich auch in Dortmund ankommt. Dann ruft Aki immer bei mir an und sagt: 'Sag ihm doch bitte, er soll damit aufhören.' Ich bespreche das dann mit Uli."