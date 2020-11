BVB-Boss Hans-Joachim Watzke trotz Corona-Krise optimistisch: "Mit ausreichend Liquidität versorgt"

Die Aktionäre des an der Börse notierten Bundesligisten Borussia Dortmund kamen am Donnerstag zu ihrer Hauptversammlung zusammen. Wegen der Corona-Pandemie fand das Treffen als Videokonferenz statt. "Bis März waren wir auf einem stabilen Wachstumspfad. Der komplette Lockdown - das hat sich bei mir tief eingebrannt. Wir haben relativ schnell erkannt, dass wir die Geisterspiele sichern mussten, um die Erlösquellen zu sichern", sagte BVB-Boss Hans-Joachim Watzke am Donnerstagmittag. Anzeige

Christian Kullmann, der stellvertretende Vorsitzender des Aufsichtsrats, sprach bei der Versammlung von einer "sportlich zufriedenstellenden Saison". Finanziell sei es 2019/2020 ein schwieriges Geschäftsjahr mit einem Verlust von insgesamt 44 Millionen Euro gewesen. In diesem Jahr soll es keine Dividende geben. Im Geschäftsbericht des abgelaufenen Jahres war der Revierklub in der Prognose für die laufende Spielzeit 2020/2021 noch von einem Verlust zwischen 70 und 75 Millionen Euro ausgegangen. "Das kann sich aber noch erhöhen. Aber wir sind mit ausreichend Liquidität versorgt, dass uns keine Gefahr droht. Wir haben tolle neue Verträge abgeschlossen - da hatten wir vom Timing her natürlich auch etwas Glück", sagte Watzke.

Die Corona-Krise hatte die BVB-Finanzen bereits vor einigen Monaten in Mitleidenschaft gezogen. Zuletzt hatte Borussia Dortmund Anfang November für das 1. Quartal 2020/2021 (1. Juli bis 30. September 2020) ein Minus von 35,8 Millionen Euro ausgewiesen. Der Umsatz des Konzerns war auf 56,5 Millionen Euro gefallen. Als Grund gab der BVB den wegen Corona verspäteten Saisonbeginn Mitte September, weniger oder keine Zuschauer im Stadion und Veränderungen bei den TV-Geldern an. "Die großen Klubs trifft die Krise am heftigsten. Der BVB hat die größte Zuschauerkapazität. Jedes Spiel kostet uns vier Millionen Euro. Wir haben natürlich auch den zweitteuersten Kader", so Watzke. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres hatte der BVB noch einen Umsatz von 175,2 Millionen Euro und einen geringen Gewinn von 27.000 Euro ausgewiesen.