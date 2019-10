BVB-Boss Hans-Joachim Watzke: Diese sechs Dinge dürfen sich im Fußball nie ändern

Hans-Joachim Watzke warnt den Profi-Fußball aufgrund der explodierenden Transfersummen und der stetig steigenden Gehälter, den Kontakt zur Fan-Basis nicht aus den Augen zu verlieren. "Im europäischen Fußball gibt es mittlerweile einige führende Klubs, die nicht mehr im Blick haben, was der Fan vom Fußball erwartet. Fans, die ins Stadion gehen, spielen in den Überlegungen dieser Klubs praktisch nur noch als Kunden eine Rolle", schreibt der Boss von Borussia Dortmund in seinem Buch "Echte Liebe – Ein Leben mit dem BVB", das von der Bild in Auszügen vorab veröffentlicht wird.

Für die Bundesliga sieht Watzke die "größte Gefahr" darin, dass "wir uns immer weiter von unserer Basis entfernen. Und das tun wir leider manchmal. Die hohen Ablösesummen im Fußball waren den Fans schon immer schwer zu erklären. Aber bei dreistelligen Millionenbeträgen ist das gar nicht mehr möglich. Auch die Gehälter haben jeden Bezug zur Wirklichkeit verloren. In England gilt das zudem für die Eintrittspreise."

BVB-Boss Watzke hat "Sechs-Punkte-Plan"

Um diesen Entwicklungen entgegenzuwirken, plädiert der BVB-Geschäftsführer für die Einhaltung eines von ihm aufgestellten "Sechs-Punkte-Plan". Hierin hat er festgelegt, was sich für ihn im deutschen Fußball nie ändern dürfe, um die Fans nicht zu verlieren. "Wir dürfen die Bundesliga nie vernachlässigen. Nie", schreibt Watzke und signalisiert, dass er für etwaige Modus-Änderung keinesfalls gesprächsbereit sei. Eingeschlossen sind dabei die Größe der Liga sowie deren Auf- und Abstiegsregeln. Auch bei Spielterminierungen gibt sich der Borussen-Boss als Traditionalist: "Wir müssen das Wochenende für die nationalen Ligen freihalten."

Von einem in sich geschlossenen europäischen Wettbewerb ohne Qualifikations-Prozedere hält Watzke ebenfalls nichts. "Eine geschlossene Fußball-Gesellschaft an der europäischen Spitze widerspricht (...) unserem Wettbewerbsgedanken. Manche wollen die absolute Vollkaskomentalität im Fußball durchsetzen. Auch das schadet am Ende uns allen, erklärt der 60-Jährige, der zudem betont, dass die Eintrittspreise keine astronomischen Höhen annehmen dürften: "Der Fußball muss die ganze Gesellschaft einladen, nicht nur die Betuchten und Besserverdiener. (...) Wenn sich im Stadion nicht mehr die ganze Gesellschaft abbildet, dann fehlt uns in Deutschland ein wichtiges gesellschaftliches Scharnier."

50+1-Regeln für Watzke unverzichtbar

Die 50+1-Regeln, nach der Geldgeber nie die Mehrheit an einem deutschen Klub übernehmen dürfen, hält Watzke für unverzichtbar: "Überall, wo Investoren in einem Klub alleine bestimmen können, steigen am Ende die Preise für den Verbraucher. Und sie steigen dramatisch. (...) Wenn sich jedoch nur noch ein Teil unserer Gesellschaft den Fußball leisten kann, spaltet auch das unsere Gesellschaft." Letzter Punkt in Watzkes Katalog ist der Erhalt der traditionellen Fankultur: "Die Fans lieben ihren Klub, egal, gegen wen er spielt. Und das soll so bleiben."

