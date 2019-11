Boss Hans-Joachim Watzke erklärt Aussage zu Lucien Favre: BVB-Trainer gegen Barcelona "nicht unter Druck"

BVB-Boss Watzke relativiert Aussage über Favre

"Es stand für uns überhaupt nicht zur Debatte, dass wir am Trainer festhalten", sagte Watzke mit Blick auf das anstehende Spiel gegen Barca und fügte hinzu: "Nur weil ich gestern gesagt habe, dass Ergebnisse zählen, heißt das nicht, dass der Trainer unter Druck ist." Am Samstag hatte BVB-Sportdirektor Michael Zorc den Zeitungen der Funke Mediengruppe gesagt: "Wir gehen mit Lucien Favre in das Spiel in Barcelona und erwarten, dass wir da eine deutliche Leistungssteigerung sehen." Die wird auch nötig sein, um gegen das Star-Ensemble aus Barcelona zu bestehen.