BVB-Boss Hans-Joachim Watzke mit Kampfansage in Richtung FC Bayern: "Es wird nicht leicht, uns zu schlagen" 

Der Ton bei BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke im Kampf um die Meisterschaft wird deutlich selbstbewusster. "Dass die Mannschaft in Berlin eine solche Trotzreaktion gezeigt hat, spricht für ihren Charakter. Dieser Sieg sollte uns einen richtigen Schub geben. Es wird nicht leicht, uns in den letzten acht Spielen zu schlagen", sagte der Dortmunder Geschäftsführer der Bild. Ein klarer Fingerzeig in Richtung der Konkurrenz, der in erster Linie an den FC Bayern gerichtet sein dürfte, die aktuell punktgleich mit den Dortmundern an der Tabellenspitze stehen. Aufgrund der besseren Tordifferenz steht jedoch der Rekordmeister vor dem BVB.