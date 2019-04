BVB-Boss Watzke denkt nicht ans Aufhören: "Nicht jeden mit 60 oder 62 halbtot reden"

Favre-Zukunft: "Wird sicherlich weitergehen"

Watzke sprach auch über eine mögliche Vertragsverlängerung mit Trainer Lucien Favre. "Dass wir weitermachen wollen, ist unstrittig", sagte Watzke. "Es wird sicherlich in irgendeiner Weise weitergehen. Ein Gespräch muss sich entwickeln. Ich gehe nicht in ein Gespräch rein und sage dann: So wird es gemacht und der Trainer sitzt dann da mit seinem Berater und sie können es abnicken oder nicht abnicken. So führt man kein Gespräch."