BVB-Boss Hans-Joachim Watzke wettert in Richtung der Politik: "Populistisches Fußball-Bashing"

Trotz der steigenden Corona-Zahlen in Deutschland sieht Hans-Joachim Watzke die sich anbahnende Welle von neuerlichen Geisterspielen und die Kritik an den vermeintlichen Sonderrechten für die Bundesliga als ungerechtfertigt an. "Ich verstehe nicht, warum man sich wieder am Fußball abarbeitet. Der Fußball hat in Deutschland ein weltweit anerkanntes Top-Konzept umgesetzt. Es geht überhaupt keine Gefahr aus", sagte der Geschäftsführer von Borussia Dortmund im ZDF-Sportstudio und sieht die Liga auch von höchsten politischen Kreise nicht immer gerecht beurteilt.