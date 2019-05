Salihamidzic stichelt gegen den BVB: "Wir haben es ein bisschen besser gemacht"

Neun Punkte Rückstand hat der FC Bayern München in der Rückrunde aufgeholt - und so den Borussia Dortmund auf der Zielgeraden der Bundesliga-Saison noch übertrumpft. Die Meisterfeier, sie findet bereits zum siebten Mal in Folge in München statt. Entsprechend groß war die Enttäuschung beim BVB, der erneut leer ausging. Bitter, konnte man sich nach der brillianten Hinrunde angesichts eines großen Vorsprungs auf den Abo-Meister doch schon fast als Champion fühlen.