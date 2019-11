Jürgen Klinsmann und Lucien Favre bei Hertha BSC gegen BVB im Fokus: So liefen die bisherigen Trainer-Duelle

Jürgen Klinsmann sitzt nach über zehn Jahren wieder auf der Trainerbank in der Bundesliga. Der ehemalige Bundestrainer empfängt als Interimscoach von Hertha BSC am Samstag (15.30 Uhr, Sky) den BVB. Dabei kommt es auch zu einem Aufeinandertreffen mit Lucien Favre. Der Coach von Borussia Dortmund war vor zehn Jahren als Trainer bei den Berlinern tätig - und traf 2008 und 2009 in zwei Spielen im deutschen Fußball-Oberhaus auf Klinsmann, der seinerzeit beim FC Bayern im Amt war.