Hertha BSC und BVB in Noten: Die Einzelkritik zum brisanten Duell zwischen Berlin und Dortmund

Schicksalsspiel für Lucien Favre in der Hauptstadt? Viele Beobachter sahen das vor dem Gastspiel von Borussia Dortmund bei der ebenfalls kriselnden Hertha aus Berlin genau so. Es ging – wieder Mal – um Qualitäten wie Mentalität und Einstellung. Der Trainer marschierte voran, indem er eine mutige und offensive Aufstellung wählte, doch dann ging es in Unterzahl nur noch um Kampf. Die Profis des BVB wehrten sich - und erkämpften sich noch einen 2:1 (2:1)-Sieg.