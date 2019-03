BVB in Noten: Die Einzelkritik zum Last-Minute-Sieg bei Hertha BSC

Borussia Dortmund hat im Kampf um die deutsche Meisterschaft einen Sieg eingefahren! Der BVB gewann bei einer starken Berliner Hertha mit 3:2 und konnte damit Druck auf den FC Bayern aufbauen, der am Sonntag gegen des FSV Mainz 05 nachlegen will .

Beim BVB patzte der sonst so stark spielende Keeper Roman Bürki bereits in der Anfangsphase der Partie schwer und verschuldete den frühen Rückstand. Doch Kapitän Marco Reus schoss den BVB in der Nachspielzeit zum umjubelten Sieg für Borussia. Der SPORTBUZZER zeigt, welche Dortmunder bei der Leistung gegen die Berliner gut waren und wer nicht so recht überzeugen konnte.