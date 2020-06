Dank Emre Can! BVB kann wohl für Champions League planen - Erste Pleite für Hertha-Trainer Labbadia

Borussia Dortmund kann fast sicher für die Champions League planen. Nachdem die Klubbosse die Meisterschaft abgehakt und das Erreichen der Königsklasse zur obersten Maxime erklärt hatten, kam der BVB gegen Hertha BSC zu einem 1:0 (0:0) und hat vier Spieltage vor dem Saisonende nun sieben Punkte Vorsprung auf den Tabellenfünften Bayer Leverkusen . Die Werkself hatte am Samstag beim 2:4 gegen den FC Bayern Federn gelassen. Mit RB Leipzig (1:1 gegen den SC Paderborn) und Borussia Mönchengladbach (0:1 beim SC Freiburg) hatten auch die beiden weiteren Anwärter auf einen Champions-League-Platz an diesem Wochenende nicht gewonnen.

Die Dortmunder machten es dank des Treffers von Emre Can (57.) besser, taten sich gegen die Berliner aber lange schwer. Für die Hertha war die erste Niederlage unter dem neuen Trainer Bruno Labbadia hingegen ein Dämpfer. Nachdem sich der Hauptstadtklub nach der Corona-Pause durch zehn Punkte aus vier Spielen aller Abstiegssorgen entledigt hatte, hätte das Team mit einem Sieg beim BVB sogar Tuchfühlung zu den Europa-League -Plätzen aufnehmen können. Nun liegt man fünf Zähler hinter der auf Rang sechs platzierten TSG Hoffenheim.

Insgesamt lieferten sich die Dortmunder, die ohne den verletzten Erling Haaland und den gesperrten Mats Hummels antreten mussten, und die Hertha am Samstagabend ein Duell auf äußerst überschaubarem Niveau mit wenigen Torchancen auf beiden Seiten, wobei die Platzherren noch das aktivere Team waren. Trainer Lucien Favre setzte in der Startelf auch auf Jadon Sancho und Manuel Akanji. Beide Profis waren unter der Woche nach einem Verstoß gegen die strengen Corona-Bestimmungen von der DFL mit einer Geldstrafe in Höhe von 10.000 Euro bedacht worden. Sie hatten sich daheim von einem Friseur die Haare schneiden lassen und sich danach ohne Schutzmaske fotografieren lassen. Der Verein verzichtete auf eine Sanktion.