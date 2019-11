Lucien Favre nach BVB-Erfolg gegen Hertha begeistert: "Fantastischer Sieg" - Marco Reus mahnt

Borussia Dortmund hat gegen Hertha BSC einen Sieg gegen den Frust gefeiert. De SPORT BUZZER zeigt, wie die BVB-Profis in Berlin in Form waren. ©

BVB-Kapitän Reus spricht von einem "enorm wichtigen Sieg"

Genau diese Tugenden - Gemeinschaft, Kampf, Laufbereitschaft - hatten die Dortmunder in den vergangenen Wochen bei der deutlichen Pleite im Topspiel gegen den FC Bayern (0:4), dem phasenweise peinlichen Auftritt gegen Paderborn (3:3) und bei der Niederlage in Barcelona (1:3) über weite Strecken vermissen lassen.

"Wir haben einen guten Schritt in die richtige Richtung gemacht", erklärte Reus, der in der Nachspielzeit ausgewechselt wurde. Für ihn kam Mario Götze in die Partie. Reus mahnte angesichts der schwachen Auftritte der letzten Wochen. "Wir wissen aber, dass jetzt nicht wieder alles gut ist. Wir müssen weiter hart arbeiten." Am nächsten Wochenende gastiert Fortuna Düsseldorf im Signal Iduna Park.