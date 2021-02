Lothar Matthäus zählt BVB und Trainer Edin Terzic an: "Es hat nicht gezündet" - Bezug zu Jürgen Klopp

Der Trainerwechsel von Lucien Favre zu Edin Terzic bei Borussia Dortmund hat nach Ansicht von Rekordnationalspieler Lothar Matthäus keinen bedeutsamen Effekt gebracht. "Es hat nicht gezündet, die Punkte fehlen. Die Spiele sind meiner Meinung nach schlechter geworden , die Mannschaft hat nicht mehr die Dominanz wie unter Favre. Terzic ist auf seine Art ein guter Mann gewesen. Aber Bundesliga ist eben doch etwas anderes", betonte der Weltmeister von 1990 am Sonntag als Experte in der Talk-Sendung Sky 90.

Für Matthäus ist nicht zuletzt aufgrund des aus BVB-Sicht einmal mehr enttäuschenden 2:2-Unentschiedens gegen die TSG Hoffenheim am Samstag sichtbar, dass das Dortmunder Team "zurzeit nicht intakt" sei. "Es gibt keine Hierarchie, keine Führungsspieler, die man aber eigentlich hätte. Ich denke an Mats Hummels , Marco Reus , Emre Can - auch Erling Haaland ist eigentlich schon ein Führungsspieler", führte Matthäus aus. Zudem verwies er auf ein vermeintliches Torwartproblem des Revierklubs, das man "seit drei Jahren nicht gelöst" habe. Der nicht immer unumstrittene Stammkeeper Roman Bürki , der seit 2015 im Verein ist, ist derzeit verletzt und wird von seinem Schweizer Landsmann Marwin Hitz vertreten.

Matthäus: Name Jürgen Klopp beim BVB "immer oben drüber"

Mit Blick auf die BVB-Trainer der vergangenen Jahre bilanzierte Matthäus: "Es waren gute Trainer da, aber im Endeffekt hängt immer noch der Name Jürgen Klopp oben drüber." Klopp, heutiger Coach des englischen Meisters FC Liverpool , hatte die Westfalen in seiner Zeit von 2008 bis 2015 zu zwei deutschen Meistertiteln (2011, 2012) einem DFB-Pokalsieg (2012) sowie ins Champions-League-Finale (2013) geführt. Seit seinem Abgang hatte der BVB mit Thomas Tuchel (2015 bis 2017), Peter Bosz (bis Dezember 2017), Peter Stöger (bis Mitte 2018), Favre ( 2018 bis Dezember 2020 ) und nun Terzic bereits fünf Cheftrainer. Richtig glücklich wurden die Bosse um Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke aber vor Terzic mit keiner Variante .

Für die neue Saison sollen die Dortmunder starkes Interesse an einer Verpflichtung von Marco Rose haben, der in seinem bis 2022 laufenden Vertrag bei Borussia Mönchengladbach eine Ausstiegsklausel hat. Weil die Mannschaft unter Terzic bislang mehrheitlich mäßige Ergebnisse liefert und das angepeilte Erreichen der Champions League immer mehr in Gefahr gerät, hatte am Samstag bei Sky mit Dietmar Hamann bereits ein weiterer Ex-Nationalspieler eine Diskussion um den 38 Jahre alten Kroaten angeregt und auf die aus seiner Sicht fehlende Entwicklung verwiesen.