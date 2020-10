Bundesliga kompakt: BVB feiert Top-Joker Marco Reus - RB Leipzig siegt auch in Augsburg

RB Leipzig marschiert trotz der nur kurzen Sommerpause eindrucksvoll durch die Bundesliga. Der Champions-League-Halbfinalist feierte beim FC Augsburg ein 2:0 (1:0) und blieb auch im vierten Spiel der Saison ungeschlagen. Die Sachsen grüßen somit auch am Samstag weiterhin von der Tabellenspitze - allerdings kann Eintracht Frankfurt am Sonntag mit einem deutlichen Sieg beim 1. FC Köln noch vorbeiziehen. Für den ersten Leipziger Treffer in Augsburg sorgte Angelino (45.). Dem nur 1,75 Meter großen Innenverteidiger gelang schon sein zweiter Kopfballtreffer der Spielzeit. Joker Yussuf Poulsen machte mit seinem ersten Ballkontakt - einem bärenstarken Volleyschuss - das 2:0 für RB (66.). Für die Augsburger bedeutete das 0:2 vor Geisterkulisse im heimischen Stadion hingegen die erste Niederlage der Saison.

SC Freiburg - Werder Bremen 1:1 (1:1)

Werder Bremen ist nach seiner deutlichen Auftaktpleite gegen Hertha BSC zum dritten Mal in Folge ungeschlagen geblieben. Die Hanseaten, die sich in der vergangenen Saison erst in der Relegation vor dem Abstieg retteten, erkämpften beim SC Freiburg ein 1:1 (1:1) und holten damit bereits ihren siebten Punkt der Spielzeit. Bei den Freiburgern, die zwei Zähler weniger als Werder auf dem Konto haben, zeigt die Tendenz hingegen in die andere Richtung. Nach dem Sieg zum Start beim VfB Stuttgart blieben die Breisgauer nun dreimal hintereinander ohne Dreier. Dabei war der SCF beim Geisterspiel am Samstag durch Philipp Lienhart in Führung gegangen (15.), doch Niclas Füllkrug glich zehn Minuten später per Foulelfmeter aus.