"Wichtig, dass ich einige Dinge loswerde": BVB-Trainer Terzic erklärt Aussprache und Personal-Puzzle

Das Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim ist für Edin Terzic ein eminent wichtiges: Der Interimstrainer muss mit Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr/Sky) dringend punkten, um im Kampf um die Champions-League-Plätze nicht den Anschluss zu verlieren und den nach der jüngsten 1:2-Niederlage gegen den SC Freiburg aufgekommenen Druck auf seine Person zu mindern. Das weiß auch Terzic selbst, wie er auf der Pressekonferenz am Donnerstag betonte.

Der 38-Jährige las seiner Mannschaft am Tag nach der Schlappe gegen die Breisgauer die Leviten. "Als Trainer hast du das Gefühl, jeder darf sauer sein auf dich", so Terzic. "Den Anspruch, dass der Trainer auch mal sauer sein darf, den hat man nie. Es war mir wichtig, dass ich da einige Dinge loswerde. Das haben wir ausführlich und sehr deutlich getan. Jeder wurde von mir persönlich angesprochen." Der BVB hat als Sechster vier Punkte Rückstand auf die Champions-League-Plätze , das erklärte Ziel. "Wir sind mit der Situation in der Bundesliga nicht zufrieden", sagte Sportdirektor Michael Zorc, betonte allerdings auch: "Die Mannschaft ist stark genug, um dieses Ziel zu erreichen. Und darum geht's."

Insbesondere seine Führungsspieler nahm Terzic in die Pflicht, noch mehr als bisher in die Waagschale zu werfen. "Ich will nicht auf jeden einzeln eingehen, aber ich erwarte von unseren Führungsspielern, dass sie jedes mal, wenn ich etwas anspreche, sich als erstes angesprochen fühlen und vorweg gehen", betonte Terzic, der von seinen ersten elf Spielen als BVB-Coach vier verlor und pro Spiel lediglich 1,73 Punkte holen konnte. "Wir fordern von den Führungsspielern und von allen anderen auch das Ganze wieder in die richtige Bahn zu leiten."