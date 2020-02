Bericht: BVB sichert sich offenbar Transferrechte an Abwehr-Talent Hotman El Kababri 

Borussia Dortmund hat sich offenbar die Transferrechte an Abwehr-Talent Hotman El Kababri gesichert. Wie belgische Medien übereinstimmend berichten, gibt der RSC Anderlecht den 20 Jahre alten Rechtsverteidiger an den BVB ab, allerdings wird der Youngster vorerst beim SV Zulte Waregem geparkt. Der Tabellenachte der belgischen Jupiler Pro League bestätigte zwar die Verpflichtung von El Kababri, eine etwaige Verbindung zu den Dortmundern wurde in der offiziellen Vollzugsmeldung des Deals jedoch nicht erwähnt.