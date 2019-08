Hummels, Hazard, Brandt und Co: So profitiert der BVB finanziell von seinen Mega-Transfers

Mit diesen Investitionen hat sich der BVB qualitativ und in der Breite unbestritten deutlich verstärkt - und bläst nun zum Meister-Angriff auf den FC Bayern . Doch nicht nur sportlich hat sich die Borussia mit den Mega-Transfers verbessert. Eine Analyse der Online-Marketing-Agentur web-netz für den SPORT BUZZER verdeutlicht, dass die Dortmunder mit rund 9,5 Millionen Euro von den neuen Spielern profitieren.

Hummels-Transfer bringt BVB 8,7 Millionen Euro

Anhand der Anzahl an Followern bei Facebook, Instagram und Twittter errechnete web-netz den Wert eines Posts der neuen BVB-Profis, der über Facebook, Instagram und Twitter ausgespielt wird. Zusammengezählt ergibt sich daraus der Mediawert, der dem Verein durch die Internetaktivitäten ihrer Profis damit pro Saison zur Verfügung steht. Bei dieser Einheit handelt es sich um den Betrag, der aufgebracht werden muss, um eine gewisse Reichweite in den sozialen Netzwerken zu erreichen.

Abgänge von Pulisic und Diallo kosten kaum Mediawert

Die beiden letzteren Werte mögen verhältnismäßig niedrig sein. Doch der Effekt, dass Dortmund bei seinen Abgängen kaum an Mediawert verloren hat, lässt die Verpflichtungen in diesem Bereich noch wertvoller werden. Christian Pulisic verfügt zwar bei Facebook und Co. über rund 2,1 Millionen Follower, doch der Mediawert des zum FC Chelsea transferierten US-Amerikaners ist mit 447.000 Euro recht gering. Auch der Abgang von Abdou Diallo (Paris Saint-Germain) war den Mediawert betreffend nicht von Nachteil. Der Franzose bedient überhaupt keine Social-Media-Kanäle.